Beşiktaş'ın önceliği Sörloth!

Oynattığı sisteme uygun golcü isteyen Valerien İsmael'in önüne Norveçli yıldızın ismi konuldu. Fransız çalıştırıcı, gerekli onayı verirken yönetim hamle hazırlıklarına başladı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın önceliği Sörloth!
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06 Nisan 2022 10:37
Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor.

Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var.

Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu. Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANABİLİR

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.

Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut.

Birincisi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak. 

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