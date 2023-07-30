Beşiktaş'ın Nino inadı sürüyor!

Beşitaş'ın stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.



Siyah-beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor.



Kartal, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor.



NINO KİMDİR?



Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.



2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...



