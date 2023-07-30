Beşiktaş'ın Nino inadı sürüyor!

Yeni sezona alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Nino için girişimleri ise sürüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Nino inadı sürüyor!
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30 Temmuz 2023 12:55
Beşitaş'ın stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.

Siyah-beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor.

Kartal, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor.

NINO KİMDİR?

Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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