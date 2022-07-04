N'KOUDOU İLE YOL AYRIMI YAKIN

MENAJERİ TAKIM BAKIYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta kadro yapılanması devam ediyor. Siyah-beyazlılarda, yeni bir ayrılık daha kapıda. Teknik direktör Valerien Ismael, Kevin N'Koudou ile ilgili negatif düşünüyor.Beşiktaş formasıyla geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Kevin N'Koudou ile de yeni sezonda devam edilmesi planlanmıyor.Bu durum, kendisine menajeri aracılığıyla iletilen Kamerunlu kanat oyuncusunun takım bakmaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcuyla da bonservisine karşılık yolların ayrılması bekleniyor.Kamerunlu futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi. Futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.