Beşiktaş'ın Müller'i; Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampının en fazla parlayan isimlerinden biri de 17 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in tüm hazırlık maçlarında şans tanıdığı 18 Ağustos 2005 doğumlu Semih yetenekleriyle göz doldurdu. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Semih için övgü dolu ifadeler kullandı. Milliyet'e konuşan Ekşi, özkaynak düzeninden yetişen başarılı forvetin, Alman futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller'e benzediğini aktardı.
MÜLLER'E BENZİYOR
Semih Kılıçsoy'u geçen sezon U17 kadrosundan doğrudan U19 takımına geçirdiklerini belirten Mehmet Ekşi, "İlk maçında 2 gol atmıştı. Çok dinamik, iki ayağını da çok iyi kullanabilen yetenekli bir forvet. Stil olarak bizim zamanımızdan efsane golcü Gerd Müller'e benziyor. Beşiktaş'ın geleceği olarak görüyoruz. Semih'ten çok umutluyum" diye konuştu.
"ÖZLEMİ BİTİREBİLİR"
Mehmet Ekşi uzun yıllar sonra altyapıdan bir golcüyü A takıma kazandırmak istediklerinin de altını çizdi. Siyah-beyazlı futbol adamı, "Son dönemde özkaynak düzeninden bir forvet çıkaramadık. Semih Kılıçsoy bu özlemi bitirebilir. Bulduğu şansları iyi değerlendirirse hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için çok önemli bir kazanç olur" dedi.
Bu arada Şenol Güneş'in Semih Kılıçsoy'u A takım kadrosunda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Genç forvetin bu doğrultuda çalışmalarını A takımla birlikte sürdürmesi bekleniyor.
MÜLLER'E BENZİYOR
Semih Kılıçsoy'u geçen sezon U17 kadrosundan doğrudan U19 takımına geçirdiklerini belirten Mehmet Ekşi, "İlk maçında 2 gol atmıştı. Çok dinamik, iki ayağını da çok iyi kullanabilen yetenekli bir forvet. Stil olarak bizim zamanımızdan efsane golcü Gerd Müller'e benziyor. Beşiktaş'ın geleceği olarak görüyoruz. Semih'ten çok umutluyum" diye konuştu.
"ÖZLEMİ BİTİREBİLİR"
Mehmet Ekşi uzun yıllar sonra altyapıdan bir golcüyü A takıma kazandırmak istediklerinin de altını çizdi. Siyah-beyazlı futbol adamı, "Son dönemde özkaynak düzeninden bir forvet çıkaramadık. Semih Kılıçsoy bu özlemi bitirebilir. Bulduğu şansları iyi değerlendirirse hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için çok önemli bir kazanç olur" dedi.
Bu arada Şenol Güneş'in Semih Kılıçsoy'u A takım kadrosunda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Genç forvetin bu doğrultuda çalışmalarını A takımla birlikte sürdürmesi bekleniyor.