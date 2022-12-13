Beşiktaş'ın Müller'i; Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampının en fazla parlayan isimlerinden biri de 17 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in tüm hazırlık maçlarında şans tanıdığı 18 Ağustos 2005 doğumlu Semih yetenekleriyle göz doldurdu. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Semih için övgü dolu ifadeler kullandı. Milliyet'e konuşan Ekşi, özkaynak düzeninden yetişen başarılı forvetin, Alman futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller'e benzediğini aktardı.Semih Kılıçsoy'u geçen sezon U17 kadrosundan doğrudan U19 takımına geçirdiklerini belirten Mehmet Ekşi,diye konuştu.Mehmet Ekşi uzun yıllar sonra altyapıdan bir golcüyü A takıma kazandırmak istediklerinin de altını çizdi. Siyah-beyazlı futbol adamı,dedi.Bu arada Şenol Güneş'in Semih Kılıçsoy'u A takım kadrosunda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Genç forvetin bu doğrultuda çalışmalarını A takımla birlikte sürdürmesi bekleniyor.