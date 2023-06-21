Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini yakından tanıyalım

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turundaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, Tiran - Dinamo Batum takımlarının maçının galibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini yakından tanıyalım
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21 Haziran 2023 17:40
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tiran (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılan kura çekimine göre ilk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden Tiran ve Dinamo Batum takımlarının mevcut bilgileri;

Dinamo Batum, geçen sezonu 2. sırada tamamladı

Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.

Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum,lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.

Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.

Tiran, geride kalan sezonda 2. oldu

Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.

Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.

Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.

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