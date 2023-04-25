Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Karagümrük karşısında iki puan bırakması sonrasında yarışta Kara Kartal'ın iştahı arttı. Pazar günü Sarı-Kırmızılılar'ı Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş, dev mücadeleden zaferle ayrılıp bitime kısa süre kala şampiyonluk için azalan umutlarını artırmak istiyor.Hafta sonunda Cim Bom'u yenmeleri halinde maç fazlasıyla ligin zirvesiyle puan farkını 5'e indirecek olan Beşiktaş'ta, motivasyon oldukça arttı. Özellikle formda hücum hattına çok güvenen teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sebebiyle yokluğunu dert etmiyor. Güneş; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond üçlüsüne güveniyor.Beşiktaş formasıyla son 7 maçta rakip fileleri 7 kez sarsan Vincent Aboubakar, derbide takımın en önemli hücum silahı olacak. Kamerunlu futbolcu, takım çalışmalarına ek olarak özel antrenörüyle de bireysel çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Dev mücadeleye damga vurmak için özel olarak hazırlanan Aboubakar, dün de takım izinli olmasına rağmen durmadı ve çalışmalarına devam etti. Yıldız isim, gollerine Galatasaray karşısında da devam etmeyi planlıyor.Kara Kartal'da bu sezon attığı 12 golle Süper Lig'in en çok skor üreten yerli forvetlerinden biri olan Cenk Tosun, Galatasaray derbisine şimdiden motive... Vincent Aboubakar'la beraber iyi bir ikili olan Tosun, önemli karşılaşmada Kamerunlu futbolcuyla olan uyumunu etkili bir şekilde sahaya yansıtıp hem asistleriyle hem de golleriyle ön plana çıkmaya çalışacak. Galatasaray'a karşı daha önce çıktığı 12 maçta 6 gol atan Cenk, hafta sonunda da skorer kimliğini konuşturmayı istiyor.Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine ikinci yarıda dahil olan Nathan Redmond, yarım devrede 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyup takımına zaferi getiren isim olmuştu. Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısında da fark yaratmayı istiyor. Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Aboubakar ve Cenk'le birlikte görev yapacak olan İngiliz hücumcu, asistleriyle müsabakaya damga vurmak istiyor. Geçen hafta Ümraniyespor karşılaşmasında da golünü atan Redmond, Vodafone Park'taki dev mücadelede de skora dokunmayı amaçlıyor.