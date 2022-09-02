Beşiktaş'ın mesajı net: 'Geliyorsanız para bu!'

KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ

Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı.Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılık Sassuolo'ya 3 milyon Euro önerirken İtalyan kulübü 6 milyon ısrarından geri adım atarak 5 milyon Euro istedi. Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu.Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği kabul görmezken kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü.Beşiktaşlı idareciler ise "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.