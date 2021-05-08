Beşiktaş'ın Mahrez'i; Ghezzal!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Manchester City, PSG'yi elerken Cezayirli yıldız Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor.



Leicester City'den yolu geçen iki yıldızın mevkiileri ve tarzları da birbirine yakın. Guardiola ile gelişen Mahrez ve Sergen Yalçın'la kariyerini kurtaran Ghezzal futbol zekası bakımından da benzeşiyor.



5 gol 17 asistle bu sezon Süper Lig'de coşan Ghezzal, Türk Telekom Stadı'nda herkesin merak edeceği isim olacak.



Mahrez ve Ghezzal'in vatandaşı Sofiane Feghouli de 2 gol 5 asistle oynasa da tecrübesiyle fark yaratmaya aday.



