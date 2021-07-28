Beşiktaş'ın Luuk de Jong transferinde tek rakibi var

Forvet transferi girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Luuk de Jong'u tekrar gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Hollandalı golcüde en büyük rakibi ise PSV Eindhoven. Ancak iki kulübün Sevilla'ya sunduğu tekliflerin içerikleri birbirinden oldukça farklı. Beşiktaş, İspanyol ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını karşılamayı taahhüt etti.PSV Eindhoven ise 30 yaşındaki santrforu takımlarına kazandırmak adına Sevilla'ya bonservisiyle satın almayı teklif ederken, maaşının yarısını karşılamayı önerdi.Bu iki teklifi değerlendiren Sevilla'nın kısa süre içerisinde son kararını vermesi bekleniyor. Luuk de Jong'un önceliğinin ülkesi Hollanda'ya dönmek olduğu belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.