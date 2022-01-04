Beşiktaş'ın Luuk de Jong transferinde rakibi çok!

Beşiktaş, Barcelona'dan gönderilmek istenen Luuk de Jong'u kiralamak istiyor. Ancak rakipler, Cadiz, PSV ve Fenerbahçe.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Luuk de Jong transferinde rakibi çok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2022 11:26
1
Luuk de Jong
Luuk de Jong
Sevilla
Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi Luuk de Jong... Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan Hollandalı golcü, burada beklentileri karşılayamadı. Doğal olarak da Katalanlar, Ferran Torres'i kadrosuna katınca, Luuk'un kiralık sözleşmesini feshetmek ve Sevilla'ya geri göndermek istiyor.

İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL

Sevilla'da da Teknik Direktör Julen Lopetegui tarafından kadroda düşünülmeyen Jong'a Beşiktaş talip oldu... Hollandalı, Kara Kartal'ın bir numaralı hedefi olsa da transferde işi hiç de kolay değil.

Barcelona'ya yakın olan "barcauniversal.com"un haberine göre, de Jong'u Beşiktaş'ın dışında, Cadiz, PSV Eindhoven ve Fenerbahçe istiyor. Cadiz ve BJK kiralamak, FB ile PSV ise tapusuyla oyuncuyu almanın peşinde. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.