Beşiktaş'ın Luuk de Jong transferinde rakibi çok!

Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi Luuk de Jong... Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan Hollandalı golcü, burada beklentileri karşılayamadı. Doğal olarak da Katalanlar, Ferran Torres'i kadrosuna katınca, Luuk'un kiralık sözleşmesini feshetmek ve Sevilla'ya geri göndermek istiyor.



İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL



Sevilla'da da Teknik Direktör Julen Lopetegui tarafından kadroda düşünülmeyen Jong'a Beşiktaş talip oldu... Hollandalı, Kara Kartal'ın bir numaralı hedefi olsa da transferde işi hiç de kolay değil.



Barcelona'ya yakın olan "barcauniversal.com"un haberine göre, de Jong'u Beşiktaş'ın dışında, Cadiz, PSV Eindhoven ve Fenerbahçe istiyor. Cadiz ve BJK kiralamak, FB ile PSV ise tapusuyla oyuncuyu almanın peşinde.



