Beşiktaş'ın Luuk de Jong planı!

Beşiktaş, sağlık raporları temiz çıkan Luuk de Jong'a teklifini yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Luuk de Jong planı!
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06 Ağustos 2021 11:22
Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah-Beyazlılar, Sevilla formasını giyen Luuk de Jong'a teklifini iletti.

EURO 2020'de sakatlık geçiren Hollandalı yıldızın sağlık raporlarını inceleyen sağlık kurulunun olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetim De Jong ile temas kurdu.

Sevilla ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, tecrübeli yıldızı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Hem İspanyol kulübü hem de De Jong'un teklife sıcak baktığı belirlendi.

Yeni sezonda Sevilla kadrosunda olması beklenmeyen Luuk de Jong'un rotası büyük intimalle Beşiktaş olacak.


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