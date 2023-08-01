Beşiktaş'ın listesindeki Vitor Tormena kararını verdi!

Beşiktaş'ın stoper transferi için listesinde yer alan Vitor Tormena'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz basınına göre, oyuncunun Braga'daki geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın listesindeki Vitor Tormena kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 12:34
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler stoper transferine çevrildi.

Savunmayı Daniel Amartey'le güçlendiren Kartal, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

Listedeki isimlerden Vitor Tormena'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TORMENA KARARINI VERDİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak üzere.

Sözleşmesinde son seneye girecek olan Tormena için Türkiye'den taliplerin olduğu da aktarıldı.

Tormena için Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor. 

Brezilyalı stoper geçtiğimiz yıl Braga formasıyla 40 maçta görev aldı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery