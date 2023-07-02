Beşiktaş'ın listesindeki Lyanco'da indirim yok

Beşiktaş'ın stoper listesindeki isimlerden Lyanco için kulübü Southampton, indirim yapmıyor.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın listesindeki Lyanco'da indirim yok
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02 Temmuz 2023 13:42
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Lyanco için kulübü 'tok satıcı'yı oynuyor.

Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre Lyanco, Ocak ayından beri bir çok kulübün gündeminde. Ancak Southampton'un gelen üç teklifi de geri çevirdiği belirtildi.

Oyuncu için son yapılan teklif 1 milyon euro kiralama + sezon sonunda haklarının yüzde 60'ı için 4 milyon euro daha olurken, bu önerinin de kabul görmediği ifade edildi.

GÜÇLÜ VE TECRÜBELİ

Güçlü fiziği ile dikkat çeken 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı. 

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