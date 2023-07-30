Beşiktaş'ın listesindeki Castillejo'nun kafası karışık!

İspanyol Fichajes'in haberine göre siyah-beyazlılar, Valencia ile Samu Castillejo'nun transferi için görüşmelere yeniden başladı.
Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafası Türkiye'ye gitmek konusunda karışık.
Oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüpleri de talip olduğunu aktarıldı.
Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafası Türkiye'ye gitmek konusunda karışık.
Oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüpleri de talip olduğunu aktarıldı.
Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.