Beşiktaş'ın listesindeki Castillejo'nun kafası karışık!

Beşiktaş'ın kanat listesinde bulunan İspanyol futbolcusu Samu Castillejo geleceği için henüz karar vermedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın listesindeki Castillejo'nun kafası karışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 12:51
İspanyol Fichajes'in haberine göre siyah-beyazlılar, Valencia ile Samu Castillejo'nun transferi için görüşmelere yeniden başladı.

Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafası Türkiye'ye gitmek konusunda karışık.

Oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüpleri de talip olduğunu aktarıldı.

Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery