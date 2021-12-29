Beşiktaş'ın kupada rakibi Altay

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık Perşembe günü Altay'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kupada rakibi Altay
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29 Aralık 2021 15:00
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Altay'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.


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