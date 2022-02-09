Beşiktaş'ın kupada konuğu Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kupada konuğu Göztepe
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09 Şubat 2022 16:49
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda perşembe Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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