Beşiktaş'ın Koray Günter düşüncesi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın Koray Günter düşüncesi
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06 Ağustos 2023 18:45
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 18:49
Beşiktaş, savunma hattına yerli bir oyuncu transferi gerçekleştirebilir.

Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i transfer listesine aldı.

Beşiktaş, uygun şartlar oluşması durumunda 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter'in Hellas Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

KORAY GÜNTER KİMDİR?

Almanya'daw yetişen Koray Günter, kariyerinde; Borussia Dortmund, Galatasaray, Genoa, Sampdoria ve Hellas Verona formaları giydi.

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