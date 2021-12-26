Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Alex Teixeira, N'Koudou ve Gökhan Töre yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde;
Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut.
Açıklanan kadroda, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Alex Teixeira, N'Koudou ve Gökhan Töre yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde;
Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut.