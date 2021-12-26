Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı
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26 Aralık 2021 16:15
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Alex Teixeira, N'Koudou ve Gökhan Töre yer almadı. 

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde;

Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut.



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