Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş başlangıcı 3 puan ile yapmak istiyor.



BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYE MAÇI SAAT KAÇTA?



Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.





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