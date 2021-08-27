Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu
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27 Ağustos 2021 21:36
Beşiktaş'ın Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam edilen Fabrice N'Sakala'nın yer almadığı siyah-beyazlı takımın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.


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