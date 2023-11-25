Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.
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