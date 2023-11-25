Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
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25 Kasım 2023 12:53
Son güncelleme 25 Kasım 2023 13:00
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.



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