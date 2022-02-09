Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
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09 Şubat 2022 20:18
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre kadroda; Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut ve Alex Teixiera isimleri yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

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