Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre kadroda; Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut ve Alex Teixiera isimleri yer aldı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre kadroda; Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut ve Alex Teixiera isimleri yer aldı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu: