Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş Neftçi Bakü PFK maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
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09 Ağustos 2023 12:22
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 12:23
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlığı bulunan Tayip Talha Sanuç,Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku kamp kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca Ajdin Hasic'de kadroda kendisine yer bulamadı.

Yeni transfer Ante Rebic'de kadroda kendisine yer buldu.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:



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