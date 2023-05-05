Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Sakatlıkları süren Rachid Ghezzal, Omar Colley, Salih Uçan, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Kevin N'Koudou da yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;
Açıklanan kadroda Sakatlıkları süren Rachid Ghezzal, Omar Colley, Salih Uçan, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Kevin N'Koudou da yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;
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