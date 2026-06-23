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Beşiktaş'ın kale operasyonunda B planı belli oldu!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki kaleciye yıllık 5 milyon euro önerdiği, Bayern Münih'in ise 10 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 09:01
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ın kale operasyonunda B planı belli oldu!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NÜBEL İÇİN TEKLİF YAPILDI

Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'ın teklif yaptığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, tecrübeli eldivene yıllık 5 milyon euro önerdiği belirtildi. Bundesliga'dan da teklifler alan Alman kalecinin Beşiktaş'a gelmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

BAYERN MÜNİH'İN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Bayern Münih'in Alexander Nübel için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği aktarıldı. Beşiktaş'ın ise transferi daha düşük bir bedelle tamamlamak için seçenek aradığı kaydedildi.

B PLANI BRAZAO

Alexander Nübel transferinin olumlu sonuçlanmaması halinde Beşiktaş'ın listesindeki diğer kaleci adayının Gabriel Brazao olduğu belirtildi.

Santos forması giyen Brezilyalı kaleci için girişimlere başlandığı ifade edildi. Brazao'nun durumunu Bayern Münih'in de yakından takip ettiği aktarıldı.

Nübel için Bayern Münih'in indirim yapmaması durumunda Beşiktaş'ın, Gabriel Brazao için yüksek teklifte bulunacağı kaydedildi.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN DURUMU NETLEŞECEK

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Premier Lig'e yükselen Hull City'nin istediği 25 yaşındaki kaleci için siyah-beyazlıların 5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

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