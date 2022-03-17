Beşiktaş'ın kalesi Emre Bilgin'e emanet!

Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında kalesini Emre Bilgin koruyacak. 18 yaşındaki eldivenin Beşiktaş'a transferindeki ilginç detay ortaya çıktı.



U10 Takımı'na Bayrampaşa Demirspor'dan transfer edilen Emre, 10 futbol topu karşılığında siyah-beyazlılara geldi. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de istediği genç kaleci, ailesinin desteğiyle tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. 3 kardeş olan Emre, spor hayatına yüzücülükle başladı.



Daha sonra futbola dönen genç kaleci için Sergen Yalçın, "Ersin ön planda ama Emre'nin de geleceği bir hayli parlak" ifadesini kullanmıştı.





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