Beşiktaş'ın kaleci transferi planı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor alt yapısından yetişerek bu sezon Süper Lig'de 13 maçta sarı kırmızılıların kalesini koruyan Abdulsamed Damlu'yu transfer listesine aldı

Abone Ol
Beşiktaş'ın kaleci transferi planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2021 14:32
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un genç file bekçisi Abdulsamed Damlu'yu transfer etmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünden ciddi teklif gelmesi sonrası kaleci transferinde iç piyasaya yöneldi. Ersin'in Nice kulübüne transfer olması halinde birinci kaleci olarak Başakşehir'li Mert Günok'u listesine alan Beşiktaş'ın, yedek kaleci noktasında Sergen Yalçın'ın eski talebesi Yeni Malatyaspor'un gelecek vaat eden file bekçisi Abdulsamed Damlu'yu ikinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi.

KALEDE GÜVEN VERİYOR

Beşiktaş yönetimine sunulan raporda Yalçın'ın bu transferin gerçekleşmesine onay verdiği konuşulurken, gözler Yeni Malatyaspor yönetiminin kaleci Abdulsamed Damlu'nun transferine izin verip vermeyeceğine çevrildi. Malatya ekibinin alt yapısından yetişen Abdulsamed Damlu 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de ilk kez forma giydiği Antalyaspor maçında taraftarın ve teknik heyetin güvenini kazanmıştı.

Ligde bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk onbirde çıkan 22 yaşındaki file bekçisi kış aylarında Ümit Milli Takımı kamp kadrosunda da yer aldı. Kaleci Ertaç Özbir'in yokluğunda kalede güven veren Abdulsamed Damlu'nun Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, genç kalecinin transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 700 bin Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Busabahmalatya


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.