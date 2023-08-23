Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica, Bakhtyiro Zaynutdinov ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkartılmıştı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan da kadroya dahil edilmedi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica, Bakhtyiro Zaynutdinov ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkartılmıştı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan da kadroya dahil edilmedi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: