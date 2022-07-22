Kulüplerin borçlarının tavan yaptığı, yabancı oyuncu maliyetlerinin arttığı bir dönemde Beşiktaş'ın geleceği gençleriyle hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Avusturya kampının ardından bir bölümünü İspanya'daki ikinci etaba da dahil ettiği özkaynak çıkışlı futbolcular ışık saçıyor. Öyle ki Beşiktaş bünyesinde hem sportif başarı hem de transfer girdisi ümidi veren 23 yaş altı futbolculardan oluşan 25 kişilik başlı başına bir takım bulunuyor.Altı yabancının bulunduğu U23 kadrosunda Gedson, Montero ve Muleka gibi yıldızlar yer alıyor. Geçen sezonun ikinci bölümüne damga vuran Emirhan İlkhan'ın yanı sıra Valerien İsmael'in Avusturya kampında gözüne giren Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz ve Berkay Vardar, İspanya'da da A Takım ile çalışıyor. U19 Takımı'nda yakından takip edilen isimlerle gelecek vaat eden bir kadro ortaya çıkıyor.