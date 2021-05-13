Beşiktaş'ın kaderi İzmir'de belli olacak!

Sezonun son virajına çifte kupa hedefiyle giren Beşiktaş, bu doğrultuda 2 kritik 90 dakikaya çıkacak.



Sergen Yalçın'ın öğrencileri, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda cumartesi günü saat 20.30'da ligde Göztepe'ye konuk olacak.



Kartal ardından 18 Mayıs Salı saat 20.45'te Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Aylardır lider olduğu ligde son 3 maça ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Beşiktaş, şampiyonluk için çıktığı art arda 2 sınavda büyük fırsatı değerlendiremedi.



Hesaplar karıştı...



Siyah-Beyazlı ekip, hafta sonu derbide Galatasaray'a 3-1 yenildikten sonra önceki gün evinde Fatih Karagümrük'e de 2-1'le teslim olarak 2'de 2 yapan Sarı-Kırmızılılar'ın son maçlar öncesi kendisiyle puanları eşitlemesine engel olamadı. İkili averajı eşit olan 81'er puanlı iki ekipten Beşiktaş, rakibinin 2 gol averajıyla önünde bulunuyor. Beşiktaş'ın 4 yıl sonra şampiyon olması için son hafta Göz-Göz'ü yenip aynı saatte Galatasaray'ın evinde Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmemesi gerekiyor. Cim Bom, iki takımın da kazanması halinde rakibinden gol yemeden 3 gol fazla atmaya çalışacak. İki takımın da beraberliği Kartal'a yarayacak. Son hafta puan kaybeden ekip şampiyonluğu kaptıracak.



Seyirci alınacak



Ligde cumartesi günkü şampiyonluk maçının ardından Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Türkiye Kupası'nda final müsabakasına çıkacak. Kartal, Antalyaspor'la 18 Mayıs Salı günü yine Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak 2011'de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 10 yıldır kupayı havaya kaldıramadı. Pandemi nedeniyle ligler Mart 2020'den beri yaklaşık 1.5 yıldır seyircisiz oynanırken, Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finaline stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında taraftar alınmasını kararlaştırdı. Türkiye'de 14 ay sonra seyircili ilk maç İzmir'de olacak.



