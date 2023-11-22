Beşiktaş'ın kader virajı!

Rıza Çalımbay yönetiminde oynadığı ilk maçta Rams Başakşehir'i mağlup ederek huzur bulan Beşiktaş çok kritik bir viraja giriyor. Siyah-beyazlılar yaklaşık 20 günlük süreçte ligde birbirinden kritik üç maça çıkarken, olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.
Zirve yarışına tutanmaya çalışan Kartal pazar günü Samsunspor (D), 3 Aralık'ta Ankaragücü (D) ve 9 Aralık'ta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik patron Rıza Çalımbay 3'te 3 yaparak zirve yarışına tutunmanın hesaplarını yapıyor.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK
Siyah-beyazlı kulüpte 3 Aralık pazar günü olağanüstü genel kurul gerçekleşecek. Mevcut adaylardan Serdal Adalı veya Hasan Arat kongrede Beşiktaş'ın yeni başkanı olacak.
Beşiktaş ligde 3'te 3 yapması halinde şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başaracak. Bu süreçte yaşanacak olası puan kaybı ise ezeli rakiplerinin gerisinde olan siyah-beyazlı takımı ligden tamamen koparabilir. Rıza Çalımbay ligde yarıştan kopmaları durumunda, Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının ortadan kalkması nedeniyle eldeki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanacak.
Kartal, 30 Kasım Perşembe günü evinde Brugge'ü konuk edecek. Siyah-beyazlı takım sadece prestij ve maddi gelir açısından önemli bulunan zorlu maçı kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Zirve yarışına tutanmaya çalışan Kartal pazar günü Samsunspor (D), 3 Aralık'ta Ankaragücü (D) ve 9 Aralık'ta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik patron Rıza Çalımbay 3'te 3 yaparak zirve yarışına tutunmanın hesaplarını yapıyor.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK
Siyah-beyazlı kulüpte 3 Aralık pazar günü olağanüstü genel kurul gerçekleşecek. Mevcut adaylardan Serdal Adalı veya Hasan Arat kongrede Beşiktaş'ın yeni başkanı olacak.
Beşiktaş ligde 3'te 3 yapması halinde şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başaracak. Bu süreçte yaşanacak olası puan kaybı ise ezeli rakiplerinin gerisinde olan siyah-beyazlı takımı ligden tamamen koparabilir. Rıza Çalımbay ligde yarıştan kopmaları durumunda, Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının ortadan kalkması nedeniyle eldeki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanacak.
Kartal, 30 Kasım Perşembe günü evinde Brugge'ü konuk edecek. Siyah-beyazlı takım sadece prestij ve maddi gelir açısından önemli bulunan zorlu maçı kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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