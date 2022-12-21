Beşiktaş'ın kader maratonu

Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın oynayacağı 6 maç futbolcuların takımdaki geleceği adına önemli...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kader maratonu
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21 Aralık 2022 11:46
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı 5. Tur maçıyla zorlu maratona başlarken, futbolcular da kendi kaderini tayin edecek.

Mevcut durumda sol bek, orta saha ve stoper konuları öncelik olarak belirlendi. Arthur Masuaku, Montero, Rosier ve N'Koudou'nun bu süreçte kendilerini toparlamaları ve sahada takıma katkı vermeleri isteniyor. Aksi durumda Masuaku ile yollar ayrılacak, Montero kiralanmaya çalışılacak. Rosier ve N'Koudou'ya ise teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.

İŞTE O 6 MAÇ

ŞANLIURFA (KUPA)
GAZİANTEP
ADANA DEMİR
KASIMPAŞA
KONYA
KAYSERİ  

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