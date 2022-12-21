Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı 5. Tur maçıyla zorlu maratona başlarken, futbolcular da kendi kaderini tayin edecek.



Mevcut durumda sol bek, orta saha ve stoper konuları öncelik olarak belirlendi. Arthur Masuaku, Montero, Rosier ve N'Koudou'nun bu süreçte kendilerini toparlamaları ve sahada takıma katkı vermeleri isteniyor. Aksi durumda Masuaku ile yollar ayrılacak, Montero kiralanmaya çalışılacak. Rosier ve N'Koudou'ya ise teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.



İŞTE O 6 MAÇ



ŞANLIURFA (KUPA)

GAZİANTEP

ADANA DEMİR

KASIMPAŞA

KONYA

KAYSERİ



