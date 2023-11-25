Beşiktaş'ın kabusu: Adale sakatlıkları

Beşiktaş'ta sakatlık sayısının bir ara çift hanelere çıkması ve tekrarlanan duruma gelmesi, beraberinde de "Nerede yanlış yapıldı?" sorusunu getirdi.
Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği... Geçen sezonun aynı döneminde 14 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'yle birlikte 22 maç oynadı. Aradaki 8 maçlık fark, zaten fizik kalitesi tartışılan takıma etki yaptı. İkincisi ise 12 Ekim tarihinde Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric'in ağır idman programları.
ADALE PROBLEMİ YAŞAYAN OYUNCULAR ÇOĞALDI
Şenol Güneş döneminde üç günde bir oynanan maçlardan dolayı, süreç hafif tempolu antrenmanlarla geçirilirken Burak Yılmaz döneminde Vukas ve Modric, teknik ekibe katılmalarının ardından "Bu takım iyi antrenman yapmamış" diyerek bir anda tempoyu yükseltti. Futbolcular da sık sık yoğun maç programında bu antrenmanları kaldıramadıklarını dile getirdi.
Hırvat antrenörlerin, görev yaptığı yaklaşık bir aylık süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar, Umut Meraş adale sakatlıkları yaşayan isimler oldu.
Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği... Geçen sezonun aynı döneminde 14 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'yle birlikte 22 maç oynadı. Aradaki 8 maçlık fark, zaten fizik kalitesi tartışılan takıma etki yaptı. İkincisi ise 12 Ekim tarihinde Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric'in ağır idman programları.
ADALE PROBLEMİ YAŞAYAN OYUNCULAR ÇOĞALDI
Şenol Güneş döneminde üç günde bir oynanan maçlardan dolayı, süreç hafif tempolu antrenmanlarla geçirilirken Burak Yılmaz döneminde Vukas ve Modric, teknik ekibe katılmalarının ardından "Bu takım iyi antrenman yapmamış" diyerek bir anda tempoyu yükseltti. Futbolcular da sık sık yoğun maç programında bu antrenmanları kaldıramadıklarını dile getirdi.
Hırvat antrenörlerin, görev yaptığı yaklaşık bir aylık süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar, Umut Meraş adale sakatlıkları yaşayan isimler oldu.