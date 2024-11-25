Beşiktaş'ın Jorginho planına Mikel Arteta engeli

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Jorginho için İngiltere'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların teklifine, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ret cevabı geldi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın Jorginho planına Mikel Arteta engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 11:52
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Arsenal'in tecrübeli orta saha oyuncusu Jorginho için İngiltere'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların teklifine, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ret cevabı geldi.

"ARTETA İZİN VERMEDİ"

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Arteta, 32 yaşındaki İtalyan oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermedi. Bu kararla birlikte, Beşiktaş'ın Jorginho transferi ocak ayında gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

SEZON SONU İÇİN UMUT

Haberde, Jorginho'nun sezon sonunda Arsenal'den ayrılabileceği ve Beşiktaş'ın bu dönemde transfer girişimlerini yeniden değerlendirebileceği belirtildi. Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunu bekleyebileceği ifade ediliyor.

JORGINHO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 8 maçta 414 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, henüz gol veya asist üretmeyi başaramadı. Ancak teknik ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Jorginho'nun, piyasa değeri şu anda 12 milyon euro civarında.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery