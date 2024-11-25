Beşiktaş'ın Jorginho planına Mikel Arteta engeli

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Arsenal'in tecrübeli orta saha oyuncusu Jorginho için İngiltere'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların teklifine, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ret cevabı geldi.
"ARTETA İZİN VERMEDİ"
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Arteta, 32 yaşındaki İtalyan oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermedi. Bu kararla birlikte, Beşiktaş'ın Jorginho transferi ocak ayında gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.
SEZON SONU İÇİN UMUT
Haberde, Jorginho'nun sezon sonunda Arsenal'den ayrılabileceği ve Beşiktaş'ın bu dönemde transfer girişimlerini yeniden değerlendirebileceği belirtildi. Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunu bekleyebileceği ifade ediliyor.
JORGINHO'NUN PERFORMANSI
Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 8 maçta 414 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, henüz gol veya asist üretmeyi başaramadı. Ancak teknik ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Jorginho'nun, piyasa değeri şu anda 12 milyon euro civarında.
"ARTETA İZİN VERMEDİ"
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Arteta, 32 yaşındaki İtalyan oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermedi. Bu kararla birlikte, Beşiktaş'ın Jorginho transferi ocak ayında gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.
SEZON SONU İÇİN UMUT
Haberde, Jorginho'nun sezon sonunda Arsenal'den ayrılabileceği ve Beşiktaş'ın bu dönemde transfer girişimlerini yeniden değerlendirebileceği belirtildi. Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunu bekleyebileceği ifade ediliyor.
JORGINHO'NUN PERFORMANSI
Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 8 maçta 414 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, henüz gol veya asist üretmeyi başaramadı. Ancak teknik ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Jorginho'nun, piyasa değeri şu anda 12 milyon euro civarında.