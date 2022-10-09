TAYFUR BİNGÖL BEĞENİ TOPLADI

GİRESUNSPOR MAÇINDA NELER YAPTI?

HAYALİ GERÇEK OLDU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden biri olan Tayfur Bingöl, ilk kez 11'de sahneye çıktı.Teknik direktör Valerien Ismael'in 'joker' olarak kullanmayı düşündüğü Bingöl, sağ açık mevkisinde oynadı. Bingöl, mücadelesiyle beğeni topladı.Tayfur Bingöl, 11'de çıktığı ilk maçta 1 şut atarken 48 kez topla buluştu. 31 kez topu isabetli kullanan Bingöl, 1 kez top kaptı. Yüzde 80 oranında bir pas isabetiyle oynayan futbolcu, Ismael'in jokeri olduğunu kanıtladı.Alanyaspor'dan kadroya katılan Tayfur Bingöl, "Beşiktaş'ta oynamak benim hayalim" demiş ve siyah-beyazlılara katılarak bu hayalini gerçekleştirmişti.