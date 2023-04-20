Beşiktaş'ın James Rodriguez transferinde işi zor

Olimpiakos'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan James Rodriguez'i gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonucu elde edemeyebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın James Rodriguez transferinde işi zor
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20 Nisan 2023 14:52
Gelecek sezonun planlamasında 10 numara pozisyonunu ilk sıralara alan Beşiktaş, bir süredir James Rodriguez ile ilgileniyor. Ancak siyah beyazlılar, bu transferde istediği sonucu elde edemeyebilir.

Olympiakos'tan ayrılan ve boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekibi Botafogo devreye girdi.

Arjantin'den de talipleri olan yıldızın rotasının Güney Amerika olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan James, bu sezon Yunanistan'da 24 maça çıkmıştı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistle oynadı.

KARİYERİ

1.81 boyundaki futbolcu kariyerinde, Real Madrid, Everton, Al-Rayyan SC, Banfield, Porto, Envigado, Monaco ve Bayern gibi takımlarda da forma giymişti. 

 
 

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