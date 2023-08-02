Beşiktaş'ın istediği Roberto Pereyra'nın ilk önceliği!

Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Roberto Pereyra için oyuncunun menajerinden haber bekliyor. Arjantinli oyuncunun ise ilk önceliğinin İtalya'da kalma yönünde olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın istediği Roberto Pereyra'nın ilk önceliği!
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02 Ağustos 2023 12:50
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 12:52
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Roberto Pereyra'nın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan kulübü Udinese, Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna katmak adına oyuncu ile görüşmelere başladı. Arjantinli yıldız ve ailesinin Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalya'da kalmak istediği belirtildi. 

Sercan Dikme'nin haberine göre ise; İtalya'ya dönen Arjantinli yıldızın menajeri Federico Pastorello, Roberto Pereyra'yı ikna edebileceğini Beşiktaş'a iletti. Oyuncunun şu an için hiçbir kulüple herhangi bir anlaşma yapmadığı ifade edildi. 



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 

Siyah-beyazlı kulüp, Roberto Pereyra'ya yıllık 2.3 milyon euro maaş ve iki taksitte toplam 600 bin euro imza parası teklif etmişti. Beşiktaş, bu teklifin ardından oyuncunun menajerinden gelecek haberi beklemeye başladı. 

PEREYRA'NIN RAKAMLARI 

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti. 

 

 

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