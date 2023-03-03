Beşiktaş'ın Bojan Miovski için yaptığı teklif kulübü Aberdeen tarafından reddedildi.



1-0 kazanılan Livingstone maçından sonra Miovski'nin sezonu kendileriyle tamamlayacağını açıklayan geçici teknik direktör Barry Robson, "Şu an için teklif alan oyuncularımızla ayrılığımız söz konusu değil. Avrupa Kupaları'na dönmeye bu kadar yaklaşmışken oyuncularımızdan da anlayış bekliyoruz" dedi.



27 MAÇTA 15 GOLÜ VAR



Bojan Miovski Aberdeen formasıyla çıktığı 27 maçta 15 gole katkı sağladı. Sezon başında İskoç temsilcisine katılan Makedon yıldız Milli Takım formasıyla da 13 maça çıkıp 1 gol kaydetti.



