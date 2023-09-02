Beşiktaş'ın istediği Holding Crystal Palace'da

Crystal Palace, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Rob Holding'i kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; cpfc.co.uk
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Beşiktaş'ın istediği Holding Crystal Palace'da
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02 Eylül 2023 01:24
Arsenal'in kadrosunda düşünmediği isimlerden ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan stoper Rob Holding Premier Lig'de kaldı.

Crystal Palace kulübünden yapılan açıklamada Arsenalli Rob Holding'in transferin son gününde transfer edildiği açıklandı. Transfer için Arsenal'e 4 milyon pound ödendiği belirtilirken Holding'in alacağı ücret ise açıklanmadı.

Rob Holding 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon pounda transfer edilmişti.

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