Beşiktaş'ın istediği Holding Crystal Palace'da

Arsenal'in kadrosunda düşünmediği isimlerden ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan stoper Rob Holding Premier Lig'de kaldı.



Crystal Palace kulübünden yapılan açıklamada Arsenalli Rob Holding'in transferin son gününde transfer edildiği açıklandı. Transfer için Arsenal'e 4 milyon pound ödendiği belirtilirken Holding'in alacağı ücret ise açıklanmadı.



Rob Holding 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon pounda transfer edilmişti.



