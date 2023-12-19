Beşiktaş'ın istediği genç yıldıza Antalya talip

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, kulüplerin çalışmaları da hız kazandı. Beşiktaş'ta Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın yardımcısı Emrah Bayraktar'ın Radyospor'da ilgilendiklerini açıkladığı Freiburg'un genç sol beki Berkay Yılmaz'a Süper Lig'de bir talip daha çıktı. 18 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor da devreye girdi.
A TAKIMDA MAÇI YOK
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda yapılan transfer çalışmaları kapsamında listeye alınan genç futbolcu, savunmanın solunda forma giyiyor. Güray Vural'a alternatif isim olarak düşünülen 18 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında tamamlanıyor.
Futbol kariyerine Radolfzell'de başlayan genç futbolcu, 2020 yılından bu yana Freiburg bünyesinde yer alıyor. Freiburg ile U16 takımı seviyesinde tanışan Berkay Yılmaz, Alman ekibinin U19 takımına kadar yükseldi. Freiburg'da henüz A takım seviyesinde forma giyemeyen genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde toplam 45 maça çıktı ve 6 gol, 4 asist üretti.
MİLLİ TAKIM'DA OYNUYOR
Başarılı futbolcu, Türkiye adına milli formayı da giymeye devam ediyor. U17, U18 ve U19 formalarını giyen Berkay Yılmaz, 16 maçta sahaya çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.
A TAKIMDA MAÇI YOK
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda yapılan transfer çalışmaları kapsamında listeye alınan genç futbolcu, savunmanın solunda forma giyiyor. Güray Vural'a alternatif isim olarak düşünülen 18 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında tamamlanıyor.
Futbol kariyerine Radolfzell'de başlayan genç futbolcu, 2020 yılından bu yana Freiburg bünyesinde yer alıyor. Freiburg ile U16 takımı seviyesinde tanışan Berkay Yılmaz, Alman ekibinin U19 takımına kadar yükseldi. Freiburg'da henüz A takım seviyesinde forma giyemeyen genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde toplam 45 maça çıktı ve 6 gol, 4 asist üretti.
MİLLİ TAKIM'DA OYNUYOR
Başarılı futbolcu, Türkiye adına milli formayı da giymeye devam ediyor. U17, U18 ve U19 formalarını giyen Berkay Yılmaz, 16 maçta sahaya çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.
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