Beşiktaş'ın ilk rakibi Augsburg oldu

Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek ve UEFA Konferans Ligi sebebiyle sezonu erken açan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında karşılaşacağı ilk ekip belli oldu.
Beşiktaş sezonun ilk hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg karşı karşıya gelecek.
YAYINCI BELLİ DEĞİL
Beşiktaş - Augsburg hazırlık mücadelesi 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayını konusunda ise önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerin ardından karar verileceği ve daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Beşiktaş sezonun ilk hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg karşı karşıya gelecek.
YAYINCI BELLİ DEĞİL
Beşiktaş - Augsburg hazırlık mücadelesi 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayını konusunda ise önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerin ardından karar verileceği ve daha sonra açıklanacağı ifade edildi.