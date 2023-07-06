Beşiktaş'ın ilk rakibi Augsburg oldu

Gelecek sezon çalışmaları kapsamına çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta sezonun ilk maçı Alman ekibi Augsburg oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın ilk rakibi Augsburg oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 13:56
Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek ve UEFA Konferans Ligi sebebiyle sezonu erken açan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında karşılaşacağı ilk ekip belli oldu.

Beşiktaş sezonun ilk hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg karşı karşıya gelecek.

YAYINCI BELLİ DEĞİL

Beşiktaş - Augsburg hazırlık mücadelesi 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayını konusunda ise önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerin ardından karar verileceği ve daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery