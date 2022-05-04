Beşiktaş'ın ilk Abdulkerim teklifine ret

Beşiktaş bir yandan Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi düşünürken, bir diğer taraftan da Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.



Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran siyah beyazlılar, bu doğrultuda stoper bölgesindeki yerli adaylardan biri olan Abdülkerim Bardakçı için girişimlerde bulunuyor.



Kartal, Konyaspor'a 2 milyon Euro'luk bonservis teklif ederken, yeşil beyazlıların daha yüksek bir teklif beklediği bildirildi.



Çok başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Konyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



