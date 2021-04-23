Beşiktaş'ın ilk 11'inde zorunlu değişiklik

Kasımpaşa ve Sivasspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlar ile cezalı duruma düşen Welinton'un yerine savunma hattında görev alacak isim belli oldu.

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Beşiktaş'ın ilk 11'inde zorunlu değişiklik
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23 Nisan 2021 10:22
Francisco Javier Montero Rubio
Francisco Javier Montero Rubio
Beşiktaş
Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'un sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyeceği Kayserispor karşılaşmasında defans hattında görev alacak isim belli oldu.

Sezon başında Atletico Madrid'den transfer edilen genç stoper, Kayserispor karşılaşmasında yeniden ilk 11'e dönüyor.

Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakaladıktan sonra oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçiren ve bir süre formasından uzak kalan futbolcu. uzun bir süre sonra yeniden ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor.

Savunma hattında Vida ile Welinton'u görevlendirecek olan Sergen Yalçın'ın sağ bekte Rosier, sol bekte de yeniden Rıdvan Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.



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