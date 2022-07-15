Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Hazırlık maçında Mainz 05 ile karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
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15 Temmuz 2022 20:15
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mainz 05 ile karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Siyah-beyazlılar, sahaya; Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş. N'Koudou.





BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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