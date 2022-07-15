Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mainz 05 ile karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Siyah-beyazlılar, sahaya; Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş. N'Koudou.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
9 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı:
17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
Siyah-beyazlılar, sahaya; Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş. N'Koudou.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
9 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı:
17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
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