BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşacak.Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor ile karşılaşacak.Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.Emre, Necip, Serdar, Montero, Nsakala, Mehmet Topal, Oğuzhan, Can, Gökhan, Nkoudou, Güven