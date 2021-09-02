Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşacak.
Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Emre, Necip, Serdar, Montero, Nsakala, Mehmet Topal, Oğuzhan, Can, Gökhan, Nkoudou, Güven
Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Emre, Necip, Serdar, Montero, Nsakala, Mehmet Topal, Oğuzhan, Can, Gökhan, Nkoudou, Güven