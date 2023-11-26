Beşiktaş'ın iki yıldızı takıma geri dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan tecrübeli golcüler Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun sahalara geri dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın iki yıldızı takıma geri dönüyor
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26 Kasım 2023 10:23
Milli ara dönüşü Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor. 

CENK VE ABOUBAKAR DÖNDÜ

Son 4 resmi maçta hastalık ve sakatlık sebepleriyle görev alamayan Aboubakar ile Başakşehir maçında adale sakatlığından sahada olamayan Cenk Tosun, Samsunspor ile bugün oynanacak zorlu mücadelede 11'de görev alacak.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor. 



 

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