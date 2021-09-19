Beşiktaş'ın iki farklı yüzü

Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü Antalya'da destansı bir galibiyete imza attı. Rotasyon ve 6 eksikle sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, maç sırasında Necip ve Mehmet Topal'ı sakatlığa kurban verdi. Ev sahibi, Wright ve Veysel'le skor üstünlüğünü yakalarken Rıdvan farkı bire indirdi. Batshuayi ve Ghezzal'ın golleri Beşiktaş'ı kâbustan zafere taşıdı.Sahada iki farklı Beşiktaş vardı. Siyah-beyazlı ekip ilk yarıda 5 şut denemesinde bulunurken 0 isabet sağladı. 229 pasın 192'si adrese ulaşırken 11 ortanın hiçbiri hedefe gitmedi. Siyah-beyazlı futbolcular, bu yarıyı 0 dripling, 18 ikili mücadele kazanma ve yüzde 55 topla oynama ile tamamladı.İkinci yarıda ise 14 şutta 6 isabet yakalayan Kartal, bunların 3'ünü gole çevirdi. Beşiktaş ayrıca 263 pasta 219 isabet, 7 ortada 3 isabet, 9 dripling, 27 ikili mücadele kazanma ve yüzde 61 topa sahip olma ile oynadı.