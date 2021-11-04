Beşiktaş'ın II. joker planı: Kaan Ayhan

Kaan Ayhan'ı sezon başında Sassuolo'dan koparamayan Beşiktaş, bu transferde geri adım atmıyor. Oyuncuyu ikna eden yönetim, Ocak'ta İtalyan kulübünün de inadını kırmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ın II. joker planı: Kaan Ayhan
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04 Kasım 2021 12:55
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Beşiktaş Yönetimi, öncelikli hedefleri arasına Kaan Ayhan'ı da ekledi. Geçen sezon başında kulübü Sassuolo'yu bu transfer için ikna edemeyen Siyah- Beyazlılar, Ocak ayında yeni bir atak başlatacak.

Beşiktaşlı idarecilerin transfer için anlaşma sağladığı A Milli savunmacı çin satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Sezon başına göre önerisini güncelleyecek olan Kara Kartal, bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.

KADROYA İKİNCİ JOKER

Stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında da görev yapabilen Kaan Ayhan, eğer Kartal olursa ikinci bir Necip Uysal olacak! Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Necip Uysal da joker özelliği bulunması sebebiyle aynı Kaan gibi 3 farklı yerde de forma giyebiliyor.


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