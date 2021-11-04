Beşiktaş'ın II. joker planı: Kaan Ayhan

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Beşiktaş Yönetimi, öncelikli hedefleri arasına Kaan Ayhan'ı da ekledi. Geçen sezon başında kulübü Sassuolo'yu bu transfer için ikna edemeyen Siyah- Beyazlılar, Ocak ayında yeni bir atak başlatacak.



Beşiktaşlı idarecilerin transfer için anlaşma sağladığı A Milli savunmacı çin satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Sezon başına göre önerisini güncelleyecek olan Kara Kartal, bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.



KADROYA İKİNCİ JOKER



Stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında da görev yapabilen Kaan Ayhan, eğer Kartal olursa ikinci bir Necip Uysal olacak! Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Necip Uysal da joker özelliği bulunması sebebiyle aynı Kaan gibi 3 farklı yerde de forma giyebiliyor.





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