Beşiktaş'ın iç sahada yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Beşiktaş ligde geçen sezondan beri devam eden iç sahada yenilmezlik serisini İstanbulspor maçı sonrası 18'e yükseltti.
Geçen sezon 12 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra oynadığı 18 maçta da rakiplerinin 3 puanla ayrılmasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Tüpraş Stadı'nda 13 maçı kazandı.
Yine geçen sezon golsüz sona eren Fenerbahçe derbisiyle başlayan seride siyah-beyazlı ekip, rakipleriyle 5 kez yenişemedi.
Beşiktaş bu sezon konuk ettiği ekiplerden Pendikspor'la berabere kalırken, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra İstanbulspor'u da Dolmabahçe'de yenmeyi başardı.
Geçen sezon 12 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra oynadığı 18 maçta da rakiplerinin 3 puanla ayrılmasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Tüpraş Stadı'nda 13 maçı kazandı.
Yine geçen sezon golsüz sona eren Fenerbahçe derbisiyle başlayan seride siyah-beyazlı ekip, rakipleriyle 5 kez yenişemedi.
Beşiktaş bu sezon konuk ettiği ekiplerden Pendikspor'la berabere kalırken, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra İstanbulspor'u da Dolmabahçe'de yenmeyi başardı.