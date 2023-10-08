Beşiktaş'ın iç sahada yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Beşiktaş ligde geçen sezondan beri devam eden iç sahada yenilmezlik serisini İstanbulspor maçı ile 18'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın iç sahada yenilmezlik serisi 18 maça çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 18:59
Beşiktaş ligde geçen sezondan beri devam eden iç sahada yenilmezlik serisini İstanbulspor maçı sonrası 18'e yükseltti.

Geçen sezon 12 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra oynadığı 18 maçta da rakiplerinin 3 puanla ayrılmasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Tüpraş Stadı'nda 13 maçı kazandı.

Yine geçen sezon golsüz sona eren Fenerbahçe derbisiyle başlayan seride siyah-beyazlı ekip, rakipleriyle 5 kez yenişemedi.

Beşiktaş bu sezon konuk ettiği ekiplerden Pendikspor'la berabere kalırken, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra İstanbulspor'u da Dolmabahçe'de yenmeyi başardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery