Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.
Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.
Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.
Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.
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