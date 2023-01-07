Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor

Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5'e çıkarttı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor
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07 Ocak 2023 22:37
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.

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